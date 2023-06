Stand: 16.06.2023 09:30 Uhr Mehr Dreck dör Krüüzfohrtscheep

Krüüzfohrtscheep maakt de Luft in Hamborg in’e Twüschentiet dreckiger as se dat noch vör den ganzen Corona-Slamassel maakt hebbt. Dat is bi en Studie bi rutsuert, de Ümweltverbänn in Europa op’e Been stellt hebbt. Wat dat Dreck in’e Luft pusten angeiht dör Krüüzfohrtscheep, dor liggt Hamborg in’e Statistik middewiel op Platz söss. 2019 is Hamborg in düsse Saak noch op Platz söventeihn ween. Sietdem sünd dat veertig Perzent mehr worrn, wat se an Dreck in’e Luft puust hebbt.

