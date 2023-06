Stand: 16.06.2023 09:30 Uhr Bussen ahn Fohrer

Bi de Hoochbahn in Hamborg staht in‘e tokamen Johren lütte Bussen, de keen Buskutscher mehr hebbt, ganz hooch in’n Kurs. In dree Weken stellt se dat eerste Forhtüüch vör, wat autonom föhren deit un wat bavento denn noch in Düütschland boot worrn is. De HVV will dorvun denn bet to 10.000 Stück vun rümföhren laten. Alltohoop köönt dor denn in düsse Bussen je ümmer föffteihn Lüüd binnen sitten. Tokamen Johr fangt se an, dat Ganze denn ahn Buskutscher to testen.

