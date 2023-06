Stand: 16.06.2023 09:30 Uhr Cum-Ex: Finanzbeamtin kummt ünner Druck

In de Cum-Ex-Stüer-Affäär, de sik üm de Hamborger Warburg-Bank dreihen deit, dor kummt nu en Beamtin vun’e Finanzbehöörd mehr un mehr ünner Druck. So as de WDR dat rutfunnen hett, is de Fro vun ehren egen Chef anzeigt worrn. De Chef smitt sien Mitarbeidersch vör, dat se sik nich an dat Stüergeheemnis hollen hett. De Fro weer tostännig för de Warburgbank un schall sik dor denn över de ganze Saak mit en Bekannte vun ehr uttuuscht un schreven hebben. Domals hett de Finanzbehöörd Millionen Euros, de se egens to kriegen harr un de de Bank dör illegale Cum-Ex-Geschäften innahmen harr, verjähren laten.

