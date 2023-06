Stand: 16.06.2023 09:30 Uhr Aurubis: Polizei kickt sik de Bewiesen an

Wat dat Hamborger Kopper-Ünnernehmen Aurubis angahn deit, wo ja veel wat klaut worrn is un wat in’e Millionen gahn deit, dor kiekt se sik nu de Bewiesen an. Twölf Lüüd hebbt se dor op’n Kieker, de över Johren henweg Blangenbi-Produkten, wo Edelmetall binnen is, klaut un verköfft hebben schüllt. Mit jümehr Hehleree hebbt düsse Lüüd woll mehre Millionen Euros mit verdeent hatt. Bi en Razzia hebbt Polizeilüüd nu Autos, düre Klocken, üm un bi 200.000 Euro Bargeld un Scheetiesens mit Munitschoon sekerstellt hatt. Bavento hebbt se denn ok noch Delen vun dat funnen, wat se mal klaut harrn.

