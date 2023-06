Stand: 16.06.2023 09:30 Uhr NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

Opstunns sünd dat achtteihn Graad in Fuhlsbüddel. So üm un bi dreeuntwintig Graad warrt dat vundaag aver noch. De Wulken seht ümmer so’n beten wat na Regen ut. Tietwies kann dat denn hier un dor ok mal de een oder anner Flaag Regen geven un Gewidder kann een hüüt Namiddag ok nich ganz un gor utsluten. Un mit düssen warmen Mix geiht dat denn ok morgen nochmal so wieder. Dor warrt dat denn blots nochmal ne lütte Eck warmer mit Temperaturen vun bet sössuntwintig Graad un Sünndag denn goors vun bet to achtuntwintig Graad.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 16.06.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch