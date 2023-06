Stand: 15.06.2023 09:30 Uhr Sluss bi Galeria

Nu is dat mit Galeria noch gauer vörbi. Wat NDR 90,3 weet, maakt de Hüüs in Horborg un Wandsbeek hüüt al dicht. Dat is noch twee Daag fröher as plaant. För masse Filialen in Düütschland weer egens sogor de 30. Juni as letzten Dag plaant, wo se noch wat verköpen wullen.

