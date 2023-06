Stand: 15.06.2023 09:30 Uhr Striet bi de Linke in Hamborg

In Hamborg hebbt sik de Linke mit een vun ehr egen Bunnsdagsafornten in de Plünnen. Wat NDR 90,3 weet, stellt de Linke en Straafanzeig gegen Zaklin Nastic wegen Beleidigen un Verleumden. Zaklin Nastic harr de Böversten vun de Partei vörhollen, se harrn Stasi-Methoden. Wat dat heet, süllt se in ehr Afornten-Kontor indrungen un Paperen dörchkeken hebben.

