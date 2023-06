Stand: 15.06.2023 09:30 Uhr Füer an Autobahnen

De Füerwehr Hamborg harr mit twee grote Bränn an Autobahnen goot to doon. Bi de A1 bi Bilsteed hett güstern Avend afmeiht Gras op en Flach vun 20.000 Quadraatmeter brennt. Bi’t Löschen hebbt se denn poor Polenböllers funnen, de een dor kort tovör ansteken hett. Ok bi de A7 harr dat twüschen Kolenkarken un Henstedt-Ulzborg brennt. 200 Füerwehrlüüd weern dor togang.

