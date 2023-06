Stand: 15.06.2023 09:30 Uhr Bahnstreek warrt saneert

In de tokamen twee Johr sall de Bahnstreek vun Hamborg na Berlin hen op Schick bröcht warrn. Dat warrt denn ölven Maand lang duern un maakt ok wat mit den Personen- un Güterverkehr. De Initiativ Prellbock ut Altna krittelt nu an de Plaans. De Verkehrsbehöörd Hamborg is mit dat plaante Sparren vun de Streek nich glücklich, freit sik aver doröver dat se moderner maakt warrt.

