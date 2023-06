Stand: 14.06.2023 09:30 Uhr Akschoonsdag vun de Afthekers

Ok in Hamborg blievt de mehrsten Aftheken vundaag dicht. 80 Perzent vun de Aftheken wüllt bi’n bunnswieden Akschoonsdag mitmaken. Grund för den Protest is de Mehrarbeit de se hebbt, wieldat dor Medikamenten nich to levern sünd. Un denn geiht dat noch üm de Honoraren de een al siet Johrn nich ropsett hett. An un för sik versteiht Bunnssundheitsminister Karl Lauterbach de Afthekers, man he süht keen Mööglichkeit jem mehr Geld to betahlen.

