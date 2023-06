Stand: 14.06.2023 09:30 Uhr Keen Baadvergnögen in'n Eekboomsee

De Eekboomsee in Allermöh is al wedder sparrt. Dor sünd Blaualgen binnen. Dorüm dröff een dor nun nich in baden. Ok Hunnen süllt nich mehr na't Water rin oder dorut drinken. Blaualgen köönt dat mit sik bringen, dat een slecht warrt, speit, Dörchfall, rode Ogen un man blots knapp Luft oder wat mit de Huut kriggt.

