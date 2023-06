Stand: 13.06.2023 09:30 Uhr Google un Apple maakt ne’e Biller

In Hamborg warrt wedder Autos vun Google Street View un ok vun Apple ünnerwegens ween. Se maakt Biller vun Straten un Hüüs in de Stadt. Los geiht dat tokamen Week. Wokeen dor nich mit inverstahn is, dat Biller vun sien Huus un Grund maakt warrt, de denn in’t Internet staht, de mutt Inspruch inleggen. Denn warrt de Opnahmen bearbeidt, so dat nich mehr veel to kennen is. Hölp gifft dat op de Websteed vun den Hamborger Beopdragden för Datenschuul oder bi de Verbrukerzentraal.

