Stand: 10.06.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Mehr Larm an’n Flooghaven

Wokeen dicht bi’n Flooghaven wahnen deit, de bruukt starke Nerven. Denn nachts warrt dat bet Enn vun’n Maand noch luuder as normalerwies. Dat is düsse Week Dingsdag seggt worrn. Dat Ganze liggt an de Start- un Lannbahn twüschen Langenhoorn un Niendörp, de kumplettemang opfrischt warrt. Un arbeiden doot se doran denn ümmer twüschen avends Klock negen un morgens Klock söss. De Floogplaan blifft aver so as he is.

