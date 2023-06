Stand: 10.06.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Neebo bi de Uni warrt dürer

Dat wat se "Haus der Erde" to seggen doot, en Neebo vun’e Uni Hamborg för de Klimaforschen un Geowetenschopen, dat warrt noch mal en ganzen Barg dürer as plaant. Dor geev dat Middeweken düsse Week veel Opregen üm. De Stadt rekent bi dat Projekt mit nochmal bet to 85 Millionen Euro mehr wat an Geld. Alltohoop köss de Uni-Bo dormit denn bet to 425 Millionen Euro. Dat is mehr as dubbelt so veel, as egens plaant ween sünd. So as de Senaat dat seggt, sünd Fehlers maakt worrn bi de Lüüd, de dat plaant un ok de Krieg in’e Ukrain möök veel Saken bannig düer.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

