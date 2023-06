Stand: 10.06.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Gröne Fernwarms för masse Huusholden

Üm un bi 27.000 Hamborger Huusholden köönt in Tokunft gröne Fernwarms kriegen - also ahn, dat CO2 freesett warrt. Dunnersdag düsse Week is dat blangen dat Köhlenkraftwark Wedel mit en wat se Wind-to-Warms-Anlaag to seggen doot losgahn. De warrt mit Stroom bedreven, de ut‘e Windkraft kamen deit un dor över is. Jedet Johr köönt so denn mit düsse Anlaag bet to 100.000 Tünnen an CO2 inspoort warrn. Köst hett dat Ganze dörtig Millionen Euro.

