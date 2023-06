Stand: 10.06.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Striet in’e Noordkark

In’e Noordkark is jüst veel wat los wegen en apen Breef, den Lüüd schreven hebbt. Welk, de dor ehrenamtlich arbeiden doot, smiet de Verantwoortlichen vör, dat se Hamborgs gröttste Anbott, wo een sik beraden laten kann, jüst tonichtmaken doot. Dat geiht üm de Beradens- un Seelsorg-Steed an’e Hauptkark St. Petri in’e Binnenstadt. De Lüüd föhlt sik dor vör’n Kopp stött, denn de Böverste vun de Steed will en pauschale Grenz bi’t Öller för Ehrenamtliche dörsetten. Dat geiht üm Lüüd, wenn se 78 Johr oolt warrt. De Hauptpastor vun St. Petri, Jens-Martin Kruse, de hollt dorgegen un seggt, dat dat düsse Grenz bi’t Öller ok in anner soziale Inrichtens geven dä.

