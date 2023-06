Stand: 09.06.2023 09:30 Uhr Övereenkamen bi EU-Asylrecht

Europa will de Lüüd, de flücht sünd, dat düütlich sworer maken na de EU hen rintokamen. De Binnenministers hebbt laang tohoopseten un snackt, bet se denn den Weg dorför freemaakt hebbt. Tokünftig schüllt Asylverfohren to’n Deel al an’e EU-Butengrenzen maakt warr. Lüüd, de flücht sünd, kaamt denn in düsse Tiet in Opnahmzentren ünner. Dat Europa-Parlament mutt de ganze Saak nu noch afnicken.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.06.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch