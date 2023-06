Stand: 09.06.2023 09:30 Uhr Groten Insatz för de Polizei

In’e Havenstraat sünd güstern Avend dree Lüüd, wo dat na utseeg, dat se dealen doot, afhaut, as de Polizei jüm nakieken wull. De Dree sünd in’e wat se Volxköök to seggen doot rinlopen. Dat is en Steed, wo sik de linke Szeen drapen deit. An’t Enn sünd denn ok 25 Polizeilüüd dor rin. De ganze Insatz hett denn över twee Stünnen lang duert. Twee Schandarms un een Besöker vun’e Volxköök sünd dor bi den Insatz wat bi to Schaden kamen. De womööglichen Dealers kunnen utneihen.

