Stand: 09.06.2023 09:30 Uhr

In Hamborg sünd ümmer mehr Lasten-Fohrrööd ünnerwegens: Opstunns sünd dat üm un bi 20.000. Un jedet Johr kaamt dor noch 500 bavento. So as de Handwarkskamer Hamborg dat seggt, wüllt ok vele Firmen dor geern op ümstiegen. Mit so en Lasten-Fohrrad harrn Handwarkers ok keen Maleschen mehr, en Parkplatz to finnen. De Ümwelt-Behöörd will jüm bi den Koop vun Lasten-Fohrrööd vun’t Geld her aver nich mehr ünner de Arms griepen. So sä dat en Sprekersche vun’e Behöörd to NDR 90,3.

