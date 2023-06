Stand: 09.06.2023 09:30 Uhr Fohrradfohrer verswunnen

In Dulsbarg is en Rennradfohrer na en sworen Unfall verswunnen. So as de Polizei dat seggt, is he gegen en Brüchen-Gelänner suust ween un in‘n Osterbeek-Kanal rinfullen. Wo se to in’t Water na em söken dään, kunnen se em aver nich finnen, weswegen se denn ok mit’n Hund an Land na em keken hebbt. So as dat utsüht, kunn sik de Keerl woll vun sülvst redden.

