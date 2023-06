Stand: 09.06.2023 09:30 Uhr NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in'e Sünnenstadt Hamborg

...denn de Sünn, de schient vundaag den ganzen Dag över dör. Sünd blots ’n poor Wulken ünnerwegens bi opstunns söventeihn Graad in Langenhoorn. Ganze achtuntwintig Graad warrt dor vundaag noch ut. Un ok an’t Wekenenn kriegt wi denn ok nochmal so’n richtig feinen Vörsmack op’n Sommer, denn ok dor schient de Sünn meist in en Tuur dör.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.06.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch