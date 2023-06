Stand: 08.06.2023 09:30 Uhr Hölpsarbeiden bi den Staudamm in de Ukrain

Siet in de Ukrain de Kachowka-Staudamm twei maakt worrn is, sünd Hölpslüüd dor in en Tour in’n Gang. Dat THW hett sik nu op’n Weg maakt: Acht Lasters mit Hölpsfracht schüllt morgen ankamen. Se hebbt Filters för Drinkwater, Stroomgeneraters un Telten dorbi. Dat Technische Hölpswark weet, dat Minen un Nablievsel vun Munitschoon den Insatz gefährlich maken doot. Dor, wo nu allens ünner Water steiht, hebbt hunnertdusende Minschen keen Togang to Drinkwater, so de Präsident vun de Ukrain Wolodymyr Selenskyj.

