Stand: 08.06.2023 09:30 Uhr Schummelee bi Terminen

Lüüd, de illegal mit Terminen hanneln doot, de blockeert welk bi de Kfz-Tolaatsteed un verkööpt de denn för bet to 300 Euro. Dor geiht de Stadt nu gegenan, hett NDR 90,3 to weten kregen. Will een en Termin afmaken, denn mutt een dor nu fix per Handy ja to seggen. Un je Handynummer gifft dat blot noch een Termin. Denn schall ok noch mehr Personal instellt warrn. So schüllt denn bald wedder mehr Terminen free ween. Opstünns töövt een dor bet to söss Weken op.

