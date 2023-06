Stand: 08.06.2023 09:30 Uhr Drapen wegen Krankenhuusreform

60 Perzent vun de Krankenhüüs in Düütschland schrievt rode Tallen. Mit en Reform will de Bunnssundheitsminister de mehrsten redden. Ok in Hamborg hebbt se de Plaans vun Karl Lauterbach bi’n Wickel. Güstern geev dat en Drapen in de Stadt. De Hamborger Krankenhuus-Sellschop hett wohrschaut, dat ok hier Krankenhüüs in Gefohr sünd, ehr dat de Reform ümsett warrt. Lüüd vun de Krankenkassen seen, dat de Sundheitsversorgen beter stüert warrn müss.

