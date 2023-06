Stand: 08.06.2023 09:30 Uhr Unfall in Wandsbek

En Autofohrerin is in de Nacht in Wandsbek to Malöör kamen. Se weer veel to gau ünnerwegens un keem in de Nordschleswiger Straat vun de Fohrbahn af. Denn hett se söss anner Autos rammt. To de Hölpslüüd see se, dat se Drogen un Alkohol to sik nahmen harr. Dorüm is de 33-Jöhrige fastnahmen worrn.

