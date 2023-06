Stand: 08.06.2023 09:30 Uhr Füer in en Tunnel in Öösterriek

In Öösterriek hett dat in de Nacht in en Bahn-Tunnel brennt. Bedrapen weer ok en Nachttog, de vun Innsbruck na Hamborg ünnerwegens weer. Goot 150 Minschen sünd in Sekerheit bröcht worrn, 33 vun jüm kemen na’t Krankenhuus, se harrn Rook inatent. De Öösterrieksche Bunnsbahn geiht dorvun ut, dat en Kabel, dat twei weer, dat Füer utlööst hett.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.06.2023 | 00:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch