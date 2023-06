Stand: 08.06.2023 09:30 Uhr Handball: Bangen bi’n HSV Hamborg

Nu warrt dat keddelig mit dat Deelnehmen bi’n Europapokal: In de Handball-Bunnsliga hett de HSV Hamborg sien eerste Speel buten Hamborg in Berlin verloren. An’t Enn stünn dat 32 to 36 gegen de Füchse Berlin.

