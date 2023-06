Stand: 07.06.2023 09:30 Uhr Düret "Haus der Erde"

Dat so nöömte „Haus der Erde“ vun de Uni Hamborg warrt nochmal düütlich wat dürer. De Stadt meent, dor kaamt nochmal bet to 85 Millionen Euro mehr op jem to. Allens in allen wöör de Uni-Bo denn bummelig 425 Millionen Euro kösten. Also dubbelt so veel, as se mal plaant hebbt. To't Enn vun't tokamen Johr sall dat Huus denn fardig ween. Dor hebbt se denn 10 Johr lang an boot.

