Stand: 07.06.2023 09:30 Uhr Na Staudamm Explosion

Nu kümmt Hölp ut Düütschland. Nadem de Kachowka-Staudamm in de Ukrain in de Luft gahn is, warrt dat THW aktiv. Dat Technische Hilfswark levert 5.000 Waterfilters för den ukrainschen Katastrophenschutz, dat se dor de Familien versorgen köönt. De Staudamm liggt in de Gegend vun den Fluss Dnipro, de hebbt de Russen opstunns besett. De Staudamm is bi en Explosion to't Deel toschannen gahn. Teihndusende Minschen warrt op beide Sieden vun'n Fluss dor weghaalt.

