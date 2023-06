Stand: 07.06.2023 09:30 Uhr Nootfallplaan för S-Bahn?

SPD un Gröne wüllt en Nootfallplaan för de S-Bahnstreek twüschen Horborg un den Hauptbahnhoff hebben. De Streek sall ünner annern vun de Technik her so utboot warrn, dat de Verkehr dor minnst op een Schien in'n 10-Minuten-Takt wiederlopen kann, wenn mal wat malöört. Dat wüllt se vundaag in de Börgerschop verlangen. Jedeen Dag pennelt bummelig 130.000 Minschen mit de S-Bahn över de Elvbrüchen. Nadem en Lastwagen brennt hett, weer de Bahnhoff Elvbrüchen in't verleden Johr över Weken sparrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 07.06.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch