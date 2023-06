Stand: 07.06.2023 09:30 Uhr Mann ut't Water rett

De Füerwehr Hamborg hett vunmorgen en 29 Johr olen Mann ut de Binnenalster rett. He weer tovör de Bunnspolizei opfullen, wieldat he merrn op'n Ballindamm per Pedes ünnerwegens weer. As de Beamten em ansnackt hebbt, dor is he flücht un in de Alster jumpt. Füerwehrlüüd hebbt em ut't Water haalt. Wieldat de Keerl woll dörch'neen weer, hebbt se em na'n Amtsdokter henbröcht.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 07.06.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch