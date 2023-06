Stand: 06.06.2023 09:30 Uhr HSV blifft in de tweete Liga

Un nochmaal een Johr in de tweete Liga: De HSV hett sien Relegaschoon gegen Stuttgart nu vull un ganz verloren. In’t Relegaschoons Trüchspeel hebbt se an’n Avend 1 to 3 speelt. Un glieks na dat Speel stünn fast: Tim Walter schall HSV-Trainer blieven, ok wenn dat nu mit’n Opstieg wedder nix worrn is. Mit em geiht de Vereen nu in de sösste Tweetligasaison.

