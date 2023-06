Stand: 06.06.2023 09:30 Uhr Verfatensschutz-Bericht

En ne’e Speziaaltrupp schall nu hölpen. Mit de will Hamborg stärker gegen radikaale Islamisten in’t Nett vörgahn. Wat de Verfatensschutz seggt, gifft dat meist 1.800 Islamisten in de Stadt, de meisten dorvun wörrn ok Gewalt billigen. Man in den Bericht vun’n Verfatensschutz, dor steiht ok, dat de gröttste Gefohr för de Demokratie de Rechtsextremismus weer, ok wenn de Szene in Hamborg lütt is.

