Dramat‘sche Laag in de Süüdukarine: Dor evakueert se na Medienberichten mehre Dörpen, wiel en Staudamm twei maakt worrn is. De ukrain’sche Militärgouverneur wohrschaut: Binnen vun 5 Stunnen kunn de Waterstand kritisch warrn. Russland un de Ukraine smitt sik gegensietig vör, dat de anner den Staudamm sprengt harr. De ukrain’sche Präsident Wolodymyr Selenski hett in Kiew den naschonalen Sekerheitrat anropen.

