Stand: 06.06.2023 09:30 Uhr Wahl in de USA

Nu gifft dat noch en Kandidaten bi de US-Republikaners: In de USA will Mike Pence Präsident warrn. He will sik in de republikan’sche Partei gegen den fröheren Präsidenten Donald Trump un gegen Ron DeSantis, den Gouverneur in Florida dörchsetten. De US-Amerikaner, de wählt in November 2024 en ne’en Präsidenten. För de Demokraten, dor geiht Amtsinhaber Joe Biden in’t Rennen.

06.06.2023

