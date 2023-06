Stand: 06.06.2023 09:30 Uhr Tennis

Ik bün extrem happy, dat hett de Hamborger Tennisprofi Alexander Zverev seggt, nadem he in’t Vertelfinaal vun de French Open rinkamen is. Zverev hett gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow in dree Sätz wunnen. Morgen speelt he in’t Veertelfinaal gegen den Argentinier Thomas Martin Etcheverry.

