Stand: 05.06.2023 09:30 Uhr Kritik na Ironman-Unfall

To wenig Ruum för de Triathleten – un veel to veel Motorrööd op de Streek: Na'n Unfall mit en Doden bi'n Ironman in Hamborg gifft dat düchtig Kritik an de, de dat Event op de Been stellt hefft – ok ut'n Grund, dat se dat Rennen nich stoppt hefft. Op en graad Streek weer en vun de Motorrööd, de de bi dat Rennen mit de Athleten mitföhrt, mit en vun de Fohrradföhrers tohooprasselt. De söventig Johr ole Motorradföhrer is noch an de Unfallsteed dootbleven; de Triathlet is swoor to Schaden kamen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 05.06.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch