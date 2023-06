Stand: 05.06.2023 09:30 Uhr KI-Debatt an Hamborgs Scholen

Na de Schummelee bi't Abitur mit Hülp vun KI will de Kamer vun de Schölers in Hamborg nu en Reform vun'n Ünnerricht un vun't Lehren dörsetten. Dat schull weggahn vun't Utwenniglehren – hen to kreativ un kritsch mit Themen uteenannersetten. De Schölers argumenteert, dat KI al nu ut'n Schoolaldag nich mehr wechtodenken is.

