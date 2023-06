Stand: 05.06.2023 09:30 Uhr Faeser to Linksextremismus

Bunnsbinnenministerin Nancy Faeser will na de Krawalle in Leipzig an't Wekenend wieder en Oog op de linksextrem Szeen hebben. Se sä, dat de Gewalt vun Chaoten un Krawallmakers dör nix to rechtfardigen weer. Na'n Krawall weer in Leipzig en anner Demo, de för Sündag anmellt ween is, afsecht worrn. Demonstranten sünd denn man in Dresden dör de Stadt lopen. In Leipzig un Dresden bleev dat man ruhig.

