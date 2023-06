Stand: 05.06.2023 09:30 Uhr HSV in de Relegatschon

De Chance is nich groot, man de HSV will noch nich opgeven: De Footballers ut Hamborg speelt vundaag in't Rückspeel vun de Relegatschon in'n Volkspark gegen Stuttgart – un se müssen dat Speel kloor winnen, üm wedder in de eerste Liga to kamen. Denn: Dat Henspeel hefft de Stuttgarters mit drei to null wunnen. Los geiht dat vundaag Viddel vör negen – ok live bi NDR 90,3.

