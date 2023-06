Stand: 03.06.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Mehrsten Stimmen för Erdogan ok in Hamborg

Anfang düsse Week is ok in Hamborg noch veel wat över de Stichwahl in’e Törkei snackt worrn, wo dat üm dat Präsidentenamt gahn is. Vun de Lüüd in Hamborg, de in’e Törkei mit wählen dröffen, dor hebbt de mehrsten jümehr Krüüz för Recep Tayyip Erdogan maakt hatt. He kreeg mit üm un bi 62 Perzent goors noch mehr Stimmen as bi‘n eersten Wahlgang.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 03.06.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch