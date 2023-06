Stand: 03.06.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Afornte för ne’et Transplantatschoonsgesett

För ne’e Regeln bi de Organspenn sett sik nu ok Hamborger Börgerschops-Afornte för in. In en Breef, den se an den Bunnsdag schrieven doot, verlangt se, dat dat so regelt is, dat een na‘n Doot vun ganz alleen Organspenner warrt, wenn een nich to Leevtiet düütlich "Nee" dorto seggen deit. In veel anner Länner in Europa gellt düsse Regel al. Bi uns aver nich. Dor is dat för dree Johr al mal versöcht worrn. Domals geev dat in’n Bunnsdag aver keen Mehrheit dorför.

