Stand: 03.06.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Straaf för unrechte Hölp

Dat Hamborger Lannsgericht hett fief Froons- un Mannslüüd to hoge Gefägnisstrafen veruurdeelt. Se harrn in’e Tiet vun’e Corona-Pandemie to unrecht över dree Millionen Euro an gaue Hölp kasseert hatt. Üm dat hentokriegen, dorför övernöhmen de Anklaagten marode Firmen un beandraagden denn, dat de Staat jüm ünner de Arms griepen dä. De Kopp vun’e Bann mutt nu teihn Johr lang achter Trallen sitten.

