Stand: 02.06.2023 09:30 Uhr HSV op sworen Weg

Dat weer woll meist to schöön, üm wohr to ween mit den Opstieg in de Eersten Football-Bunnsliga. Na dat null to dree bi’n VFB Stuttgart warrt dat för den HSV nu aver allens anner as licht, dat noch to schaffen. Dat eerste Gegentor hebbt se güstern Avend al in‘e eersten Speelminuut hennehmen müsst. Man liekers dat se kloor een op’e Mütz kregen hebbt, is HSV-Trainer Tim Walter för Maandag egens ganz toversichtlich un sett dor denn bi dat Relegatschoons-Trüchspeel in’t Volksparkstadion op de egen Fans.

