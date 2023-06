Stand: 02.06.2023 09:30 Uhr SPD snackt över dat Thema "Stratenbahn"

Dat Hamborg wedder en Stratenbahn kriegen deit, dor hebbt se sik ja al siet Johren üm in’e Hoor. De SPD in Neegroben-Fischbeek verlang vör‘n poor Daag mal, to kieken, wat dat nich een Stadtbahn na Horborg hen geven kunn, üm so denn de groten Firmen dor - so as Holsten oder Tesa - mit antobinnen. Nu tekent sik in’e Hamborger SPD schiens en Kompromiss af, wenn dor morgen över düt Thema bi en Lannsparteidag över snackt warrt. Un so geiht dat dor denn eerstmal üm mehr Expressbussen un en beteren Takt na de Stadtdelen hen, de mehr wat buten liggen doot.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch