Stand: 02.06.2023 09:30 Uhr Schullen-Kompromiss in’e USA

De Saak, dat de USA nix mehr betahlen kann, de is nu eerstmal vun’n Disch un dat sotoseggen op’n letzten Drücker. Mit den Senaat hett dor nu in’e USA ok de twete Parlamentskamer en Schullen-Kompromiss tostimmt. Dör dat Gesett is dat nu mööglich, dat de US-Regeren ne’e Krediten opnehmen kann. To glieken Tiet sett se bi de Utgaven aver Schranken. Üm düssen ganzen Kompromiss so hentokriegen, hebbt se twölf Stünnen laang för tohoopseten hatt.

