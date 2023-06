Stand: 02.06.2023 09:30 Uhr Tweie Biller in Karken

De Hamborger Polizei söcht Tügen, nadem sakrale Biller un Porträts vun vörmalige Pastoren in Karken toschannmaakt worrn sünd. Bedrapen sünd de Hauptkarken St. Petri un St. Jacobi. Deelwies sünd de Biller, üm de dat gahn deit, mehre hunnert Johr oolt. So as de Polizei dat seggt, sünd düsse in’e verleden Daag oder ok Weken mit en scharpen Dings tweisneden worrn. Güstern eerst sünd se düssen Schaden in St. Jacobi wies worrn.

