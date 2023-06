Stand: 02.06.2023 09:30 Uhr Tennis top - Handball mau

De Hamborger Tennis-Profi Alexander Zverev hett dat bi de French Open souverän in de drütte Runn schafft. De 26 Johr ole Tennis-Speler hett güstern Avend in dree Sätz gegen Alex Molcan ut’e Slowakei wunnen. Un in’e Handball-Bunnsliga hett de HSV Hamborg tohuus een op’e Mütz kregen. De Hamborgers hebbt gegen Leipzig mit 28 to 31 verloren.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.06.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch