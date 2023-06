Stand: 01.06.2023 09:30 Uhr Protesten na Uurdeel för Linksextreme

Wegen Angrepen op Rechtsextremen hebbt se güstern de linksextremist‘sche 28-johrige Lina E. in Dresden to fief Johr Kaschott veruurdeelt. Na dat Uurdeel sünd Lüüd in mehre Städer op de Straat gahn. Wat de Polizei seggt, hebbt in Hamborg üm un bi 1.200 Linke protesteert. De Demonstranten sünd vun't Schanzenviddel na't Karolinenviddel hen trocken. An poor Steden hebbt sik Insatzkräft un Demonstreernde in de Hoor kregen. Dree Beamten hebbt dorbi dörch Buddels un Pyrotechnik wat afkregen. Fief Lüüd hebbt se fastnahmen.

