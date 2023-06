Stand: 01.06.2023 09:30 Uhr Angrepen op Kiew

Wat dat heet, hett Russland Kiew al wedder ut rut de Luft angrepen. Dorbi sünd woll dree Minschen bi to Dode kamen. Dor sünd ok twee Kinner ünner. Veerteihn anner Minschen sünd to't Deel swoor an't Lief to Schaden kamen. Un ok en medizin'sche Inrichten hebbt se drapen. De Behöörden meent, de Inslääg kemen vun afschaten Marschfloogkörpers oder ballistische Raketen.

